Норвегия заблокировала продажу завода Rolls-Royce по производству судовых двигателей. Его собиралась купить российская компания

Правительство Норвегии приняло решение запретить продажу завода Bergen Engines, занимающегося производством судовых двигателей, российской компании «Трансмашхолдинг». Bergen Engines принадлежит Rolls-Royce. О планах приобрести этот актив «Трансмашхолдинг» объявил в начале февраля.

23 марта, сообщает Reuters, министр юстиции Норвегии Моника Мэланн объявила, что правительство не допустит проведения этой сделки. По словам Мэланн, нельзя продавать Bergen Engines компании, «которая контролируется страной, с которой у нас нет сотрудничества в области безопасности».

О планах Норвегии заблокировать сделку по продаже Bergen Engines стало известно в первой декаде марта. Тогда оформление сделки было приостановлено для проверки, а посольство РФ в Норвегии выразило «серьезную озабоченность развернувшейся в Норвегии дискуссией с антироссийским подтекстом».

Bergen Engines, в числе прочего, поставляет двигатели для вооруженных сил Норвегии — страны-члена НАТО.