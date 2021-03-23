Ивица Олич назначен главным тренером ЦСКА

Новым главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА назначен хорват Ивица Олич. На этом посту он сменил Виктора Гончаренко, покинувшего команду 22 марта.

Олич выступал за ЦСКА в качестве форварда с 2003 по 2006 год. Хорват провел в составе команды 116 матчей, в которых забил 44 гола. Вместе с армейцами он трижды выигрывал чемпионат России по футболу, дважды Кубок и Суперкубок России, а также завоевал Кубок УЕФА.

Игровую карьеру Ивица Олич завершил в 2017 году, после чего вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.

В текущем первенстве российской Премьер-лиги ЦСКА занимает пятое место, набрав 40 очков в 23 турах. Команда на восемь очков отстает от лидера чемпионата «Зенита».