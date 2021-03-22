ВЭБ.РФ сократил зарплаты сотрудникам на 20%

Госкорпорация ВЭБ.РФ решила сократить зарплаты сотрудникам на 20%, сообщает журнал Forbes, ссылаясь на слова двух источников, знающих об этом от сотрудников ВЭБа.

По данным издания, в госкорпорации также ограничили размер выплат членам правления — теперь они смогут получать не более 50 миллионов рублей в год.

C 1 апреля в корпорации изменят условия оплаты труда, а с сотрудниками подпишут новые трудовые договоры, сообщил Forbes официальный представитель ВЭБ.РФ. По его словам, зарплаты изменят с учетом «дисконта» по сопоставимым должностям в госбанках, а вознаграждения привяжут к достижению глобальных KPI, установленных правительством. В корпорации пока не комментировали, насколько сократили зарплаты и как ограничили выплаты правлению.

По состоянию на 31 декабря 2020 года, в ВЭБ.РФ работали 1370 человек, за год им выплатили 12,8 миллиарда рублей. За вычетом выплат правлению, средняя зарплата в корпорации в 2020 году составила 707 730 рублей в месяц. Выплаты 12 членам правления в 2020 году составили около 1,2 миллиарда рублей, в среднем один член правления получил 97,7 миллиона рублей за год.