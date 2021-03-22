«Тотальный диктант» впервые проведут на английском языке

Ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант» впервые пройдет не только на русском, но и английском языке. Об этом сообщается в пресс-релизе соорганизаторов проекта, компании EF Education First, поступившем в редакцию «Медузы».

Английский диктант можно будет написать в один день с русскоязычным, 10 апреля, на 52 площадках в 18 городах России: Астрахани, Брянске, Владивостоке, Владимире, Екатеринбурге, Иркутске, Курске, Москве, Новосибирске, Пензе, Самаре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Уфе и Южно-Сахалинске.

Автором диктанта по английскому языку стал писатель Дмитрий Глуховский, который в 2021 году написал и русскоязычный диктант для акции. В Москве текст английского диктанта прочитают актер Аркадий Джем, телеведущий Александр Анатольевич, блогер Игорь Сивов и посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус.

«При проверке диктантов не будут снижаться оценки за пунктуационные ошибки — только за орфографические», — отмечается в пресс-релизе. Среди участников акции будет разыгран двухнедельный курс обучения в школе EF Education First.

Зарегистрироваться для участия в диктанте можно с 31 марта на сайте totaldict.ru.