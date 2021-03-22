Курс доллара впервые за месяц превысил 75 рублей

Курс доллара на Московской бирже на торгах вечером 22 марта превысил 75 рублей. Это произошло впервые с 22 февраля.

За день доллар подорожал почти на рубль. Евро вырос в цене почти на полтора рубля и к закрытию торговался примерно на уровне 89,4 рубля.

Рубль дешевеет на фоне резкого падения интереса инвесторов к валютам развивающихся рынков. Оно вызвано тем, что 20 марта президент Турции Реджеп Эрдоган неожиданно уволил главу центробанка страны — через два дня после того, как регулятор повысил ключевую ставку с 17 до 19%. Турецкая лира за один день 22 марта потеряла 15% стоимости.

Помимо этого, дополнительное давление на рубль оказывает ожидание новых санкций со стороны США.

В первые две недели марта рубль укрепился к доллару и евро более чем на 5%. Аналитики связывают локальное укрепление российской валюты с тем, что экспортеры продают валютную выручку в рамках подготовки к налоговым платежам.

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