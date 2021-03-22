«Коммерсант»: «Магнит» собирается создать сеть магазинов по продаже товаров для дома и ремонта

Операционная компания торговой сети «Магнит» в марте подала в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков «Магнит Мастер», пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс».

Источник «Коммерсанта», работающий с розничными сетями, подтвердил, что «Магнит» планирует вывод на рынок товаров для дома и ремонта. В «Магните» лишь заявили, что оценивают различные ниши на розничном рынке и не исключают экспериментов с новыми форматами.

По итогам 2020 года информационно-аналитическое агентство Infoline оценивало объем российского рынка товаров для дома и ремонта в 1,7 триллиона рублей, отмечает «Коммерсант».

«Магнит» — второй по выручке и первый по количеству магазинов ретейлер в России. На конец 2020 года в сеть «Магнита» входило 21,5 тысячи торговых точек в 66 регионах России. Выручка сети в 2020 году составила 1,55 триллиона рублей. Крупнейшие акционеры «Магнита» — госбанк ВТБ и инвестиционная компания Marathon Group.

Сеть «Магнит» включает в себя продовольственные магазины, аптеки, магазины косметики. В последние годы сеть активно тестирует новые форматы: в 2019 году запустились магазины алкоголя «Магнит вечерний», в 2020 году — дискаунтеры «Моя цена». В начале 2021 года сеть объявила о планах развивать формат киосков «Магнит Go».

Еще о российских торговых сетях Сеть магазинов Fix Price провела крупнейшее размещение на бирже за всю историю российского ретейла. Основатели компании стали миллиардерами