Евросоюз потребовал остановить атаки чеченских властей на «Новую газету»

Европейский союз выступил в поддержку «Новой газеты», подвергающейся «запугиваниям со стороны властей Чечни», а также потребовал расследовать случаи внесудебных казней в республике, описанные журналистами. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

После публикации в «Новой газете» статьи Елены Милашиной, раскрывающей внесудебные казни в Чечне журналистка и издание стали объектами недопустимых словесных атак, продолжающейся клеветнической кампании и запугивания со стороны чеченских властей. Евросоюз ожидает, что российские власти остановят эти атаки и расследуют информацию, изложенную в статье.

Статья Милашиной дополняет и без того значительный объем заслуживающих доверия сообщений СМИ и международных правозащитных организаций, в которых детально изложены продолжающиеся нарушения прав человека в Чечне. Все случаи внесудебных казней, пыток и других серьезных нарушений прав человека, совершенные за последние годы, должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности.

Представители ЕС призвали Россию соблюдать свои обязательства в области прав человека и обеспечивать защиту для работников СМИ. «Журналисты должны иметь возможность работать в безопасных условиях, не опасаясь расправ», — отмечается в заявлении.

15 марта «Новая газета» опубликовала рассказ выходца из Чечни Сулеймана Гезмахмаева, ранее служившего в полку патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. Он рассказал, как в 2017 году участвовал в задержаниях и допросах людей, которых позже пытали и убивали.

18 марта бойцы полка имени Ахмата Кадырова попросили Владимира Путина «пресечь оскорбления» в их адрес со стороны «Новой газеты». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что к Путину обратились «не по адресу». Он предложил чеченским силовикам урегулировать разногласия с газетой в судебном порядке. При этом Песков отметил, что «безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой».

Позже Рамзан Кадыров высказал недоумение в связи с заявлением Пескова. По словам главы Чечни, он считал, что «люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют». Также Кадыров заявил, что сотрудники «Новой газеты» «являются распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами».

Читайте также

«Новая газета» опубликовала рассказ бывшего спецназовца из Чечни. Он был свидетелем внесудебных казней в 2017 году Тогда чеченские силовики замучили десятки людей — и остались безнаказанными

Читайте также

«Новая газета» опубликовала рассказ бывшего спецназовца из Чечни. Он был свидетелем внесудебных казней в 2017 году Тогда чеченские силовики замучили десятки людей — и остались безнаказанными