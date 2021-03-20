Директора мурманского завода арестовали по подозрению в хищении 45 миллионов рублей на ремонт «Адмирала Кузнецова»

Октябрьский районный суд Мурманска арестовал на два месяца генерального директора акционерного общества «10 Ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод», подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет).

«По версии следствия, преступные действия обвиняемого были направлены на противоправное хищение денежных средств в рамках договора, заключенного на укрепление обороноспособности страны между двумя организациями, и связанного с выполнением государственного оборонного контракта», — говорится в сообщении суда.

По данным источника ТАСС, ранее на 10-м судоремонтном заводе прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении около 45 миллионов рублей, выделенных на ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов». Подозреваемым по делу называли гендиректора завода. На сайте предприятия говорится, что эту должность занимает Евгений Зудин. Свою вину он не признает, добавляет источник ТАСС.

«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — единственный авианесущий корабль в России. Осенью 2016 года крейсер совершил поход в Средиземное море, где участвовал в операции в Сирии. После возвращения в Россию «Адмирал Кузнецов» отправили на ремонт и модернизацию. Ожидалось, что он вернется в строй после ремонта в 2022 году.

В декабре 2019 года на борту «Адмирала Кузнецова» произошел пожар, в результате которого погибли два человека и более десяти пострадали. Сообщалось, что на восстановление крейсера после пожара потратят до 350 миллионов рублей.