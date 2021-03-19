«Новая газета» может подать в суд на главу Чечни Рамзана Кадырова из-за его реакции на расследование издания о внесудебных казнях в Чечне. Вопрос о подаче иска решит читательское голосование, сообщил РБК главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

По словам Муратова, он не хотел судиться с Кадыровым, но допустил подачу иска «после ряда абсолютно личностных и неприемлемых выпадов в адрес газеты и ее сотрудников».

Кадыров называет нас иностранными агентами и теми, за кого против нашей страны применяются американские санкции. Хотел бы процитировать президента Российской Федерации и заявить, что кто обзывается, тот сам так называется.

Голосование о подаче иска к Кадырову началось на сайте «Новой газеты» 18 марта. Вопрос звучит так: «После выхода нового расследования о внесудебных казнях в Чечне Р. Кадыров назвал журналистов „Новой“ „агентами западных служб“. Как реагировать?». На момент написания этой новости более 66% участников голосования выбрали вариант ответа «Подать на Кадырова в суд». Оставшиеся 33% предпочли вариант «Не подавать, чтобы не легитимизировать весь этот бред». Всего в голосовании приняли участие почти 2800 пользователей.

«Через несколько дней мы подведем итоги голосования, и если пропорциональность сохранится такой, какой мы ее видим сейчас, то встреча в суде неминуема», — сказал Муратов РБК.

15 марта «Новая газета» опубликовала рассказ выходца из Чечни Сулеймана Гезмахмаева, ранее служившего в полку патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. Он рассказал, как в 2017 году участвовал в задержаниях и допросах людей, которых позже пытали и убивали.

Власти Чечни раскритиковали статью. 17 марта в Грозном прошел митинг родственников полицейских. Они потребовали закрыть «Новую газету». 18 марта бойцы полка имени Ахмата Кадырова попросили президента РФ Владимира Путина «пресечь оскорбления» в их адрес со стороны «Новой газеты».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать обращение бойцов заявил, что к Путину обратились «не по адресу». Песков предложил чеченским силовикам урегулировать разногласия с газетой в судебном порядке.

Рамзан Кадыров высказал недоумение в связи с заявлением Пескова. По словам главы Чечни, он считал, что «люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют». Также Кадыров заявил, что сотрудники «Новой газеты» «являются распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами».

С чего все началось

«Новая газета» опубликовала рассказ бывшего спецназовца из Чечни. Он был свидетелем внесудебных казней в 2017 году Тогда чеченские силовики замучили десятки людей — и остались безнаказанными

С чего все началось

«Новая газета» опубликовала рассказ бывшего спецназовца из Чечни. Он был свидетелем внесудебных казней в 2017 году Тогда чеченские силовики замучили десятки людей — и остались безнаказанными