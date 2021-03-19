МВД задержало шестерых бывших руководителей региональных энергетических компаний. Их подозревают в хищении 10 миллиардов рублей у «Россетей»

МВД отчиталось о задержании 11 человек в рамках расследования дела о крупном хищении в «Россетях».

Шестеро из задержанных — бывшие руководители региональных энергетических компаний, остальные — работники этих организаций. В общей сложности перед задержаниями следователи и оперативники МВД совместно с ФСБ и Росгвардией провели 16 обысков в семи регионах.

По версии следствия, подозреваемые создали сеть сбытовых компаний, которые осуществляли непрофильную деятельность — брали технические кредиты в банке, а эти деньги вкладывали в уставной капитал подконтрольных организаций. Кредиты гасились за счет потребителей электроэнергии.

Всего, полагает следствие, с 2004 по 2019 год подозреваемые вывели в подконтрольные им зарубежные компании более 10 миллиардов рублей.

Дело расследуется по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и организации в преступном сообществе и участии в нем.