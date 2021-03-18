«МиГ», «Сухой» и другие авиаконструкторские бюро отдадут под управление единого Центра самолетостроения

Госкорпорация «Ростех» создает единый Центр самолетостроения , который консолидирует управление всеми авиаконструкторскими бюро — «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Ильюшин» и корпорации «Иркут».

Оптимизация, заявили «Интерфаксу» в ОАК, не затронет инженерно-конструкторские кадры, а только административно-управленческий аппарат.

«Конструкторские школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате Единого инженерно-конструкторского центра», — сообщили в ОАК.

Центр самолетостроения будет располагаться в Москве, но конструкторские бюро вошедших в него компаний продолжат работу там, где они находятся в настоящий момент.

Совокупный оптимизационный эффект от проводимых преобразований, по оценке ОАК, составит до 130 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

Все реформы в ОАК будет контролировать лично глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Он, как был объявлено, займет пост председателя совета директоров ОАК вместо бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.

Идею объединить «МиГ» и «Сухой» при условии сохранения обеих марок самолетов в 2017 году озвучил глава Минпромторга Денис Мантуров, напоминает «Коммерсант». В начале 2020 года гендиректор «МиГа» Илья Тарасенко возглавил «Сухой», сохранив прежний пост. Тогда же стало известно, что компании объединят и создадут дивизион военной авиации.

Анатолий Сердюков занимал пост председателя совета директоров ОАК с мая 2019 года.