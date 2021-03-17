В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли четверо детей

Четверо детей погибли в результате пожара, произошедшего в ночь на 17 марта в жилом деревянном доме в городе Лесосибирске Красноярского края, сообщает ТАСС.

Пожар начался в одной из 18-ти квартир двухэтажного дома на улице Микрорайон Северный. В это время в ней находились пятеро детей и их бабушка. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.

Погибшие — дети в возрасте двух, пяти, 10 и 17 лет. Еще один ребенок 12 лет и бабушка получили травмы, но выжили. Их госпитализировали.

По данным МЧС, в квартире не были установлены пожарные извещатели, которые выдали многодетной семье.

«Матери в квартире не было, как и дымовых пожарных извещателей, которые выдавались по краевой программе помощи многодетным семьям. Датчики должны были быть установлены в квартире в наиболее пожароопасных местах. К сожалению, по непонятным причинам этого сделано не было, как следствие, погибли дети», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет). По предварительной версии, пожар мог начаться из-за короткого замыкания электропроводки.