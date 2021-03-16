В Алтайском крае бывший спецназовец ГРУ, осужденный за разбой, сбежал из-под домашнего ареста. Это его третий побег

В Алтайском крае объявили в розыск бывшего спецназовца ГРУ России Валерия Вобликова, совершившего побег из-под домашнего ареста. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на силовые ведомства региона.

50-летний Вобликов сбежал, опасаясь, что его могут отправить в колонию. 19 января суд признал его виновным в организации разбойного нападения на усадьбу фермера в 2011 году и приговорил к семи годам и десяти месяцам лишения свободы. Суд сразу же освободил Вобликова от наказания из-за инвалидности — у него тяжелое заболевание глаз. Прокуратура обжаловала это решение, и 5 марта краевой суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Вобликов на рассмотрении апелляционной жалобы не присутствовал. Как пишет «Алтапресс», когда суд оглашал решение, бывший спецназовец сбежал из-под домашнего ареста в Новоалтайске вместе с браслетом слежения. «Коммерсант» отмечает, что, по версии силовиков, у бывшего спецназовца могли быть сообщники, поскольку из-за плохого зрения Вобликов «вряд ли мог обходиться без посторонней помощи». Уголовное дело из-за побега пока не возбуждено.

Валерий Вобликов в прошлом командовал взводом ГРУ, побывал в нескольких горячих точках. В начале 2000-х годов он возглавил банду, которая грабила дома состоятельных людей и была причастна к нескольким убийствам.

В 2005 году Валерия Вобликова задержали в Ярославле: тогда он совершил первый побег, «раскидав нескольких милиционеров», пишет «Коммерсант». Бывший спецназовец разоружил охрану, когда отпросился в туалет. Спустя два месяца его задержали, после чего отправили в СИЗО в Новосибирске. Оттуда он сбежал в июне 2006 года, поменявшись местами со своим младшим братом, пришедшим его навестить. Пройдя несколько постов охраны, он вышел из изолятора и уехал на такси.

Спустя 37 дней после второго побега Вобликова задержали. Его приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинению в побеге, разбойных нападениях, грабежах, кражах и убийствах. Вобликов провел в заключении семь лет, после чего его освободили из-за того, что бывший военный разведчик почти ослеп.