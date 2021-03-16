ФСБ заявила о задержании в Крыму россиянина, работающего на украинскую разведку

ФСБ отчиталась о задержании в Крыму гражданина России, который, как утверждает ведомство, действовал в интересах украинской разведки.

Как заявили в пресс-службе ФСБ, россиянин «осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей» на территории полуострова. При задержании, подчеркнули в ФСБ, у него было обнаружено самодельное взрывное устройство. В ФСБ утверждают, что сам задержанный признался в работе на украинскую разведку.

«Интерфакс» со ссылкой на источник утверждает, что задержанный Владислав Есипенко работает на издание « ».

Само издание в материалах о Есипенко не называет его своим сотрудником. По данным «Крым.Реалии», мужчина был задержан еще 10 марта, на следующий день после своего участия в акции в честь дня рождения Тараса Шевченко в Симферополе. 12 марта стало известно, что ему предъявили обвинения по статье о незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 223.1 УК РФ) и арестовали на два месяца. Супруга Есипенко наняла ему адвоката, которого не пускали к задержанному несколько дней — а затем следователь заявил ему, что Есипенко отказывается от его услуг.