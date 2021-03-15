Никите Мазепину разрешили ездить на бело-сине-красном болиде в «Формуле-1», хотя россиянам запрещено использовать национальный флаг

Всемирное антидопинговое агентство не нашло нарушений в раскраске болида команды «Хаас» в «Формуле-1», выполненной в цветах российского флага. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Formula1News.

Проверка ВАДА из-за раскраски «Хаас» проводилась с начала марта. Организация решала, не нарушает ли такая цветовая гамма машины запрет российским спортсменам (за «Хаас» выступает россиянин Никита Мазепин) выступать под национальным флагом на соревнованиях, имеющих статус чемпионата мира.

Официально ВАДА не сообщала о завершении проверки.

Мазепин будет выступать в гонках как нейтральный спортсмен. В графике в трансляциях «Формулы-1» напротив его фамилии не будет российского флага. В случае его победы в гонке гимн России также исполнять не будут.

Титульный спонсор команды «Хаас» — российская компания «Уралкалий», принадлежащая бизнесмену Дмитрию Мазепину. Никита Мазепин — его сын.

Российским спортсменам запрещено участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Такое решение было принято из-за махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.