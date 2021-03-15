ФИФА заподозрила трех российских футболистов в употреблении допинга. Один из них намекнул на причастность спортивного врача

Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела в отношении двух российских футболистов и одной футболистки. Их подозревают в нарушении антидопинговых правил в 2013 году. Об этом ТАСС сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

Организация добавила, что проведет собственное расследование в связи с подозрениями ФИФА.

«Чемпионат.com» сообщил со ссылкой на письмо ФИФА, что одним из подозреваемых стал нападающий «Ростова» Владимир Обухов. ФИФА считает, что его допинг-проба, взятая на сборах молодежной сборной России в 2013 году, содержала следы запрещенного вещества метандиенона, но Московская антидопинговая лаборатория заявила ее как чистую.

По данным «Чемпионат.com» и телеграм-канала «Мутко против», также в допинге заподозрили футболиста Ивана Князева и футболистку Дарью Мещерякову. Отмечается, что тогда Князев одновременно с Обуховым выступал за московский «Торпедо» и за молодежную сборную России (игроки младше 21 года), Мещерякова — за юношескую сборную (игроки младше 17 лет).

Обухов заявил, что всегда «внимательно относился к лекарствам», но «далеко не всегда у спортсмена есть возможность проверить то, что ему дает доктор». По его словам, тот факт, что под подозрением оказались сразу два бывших футболиста «Торпедо», «наводит на определенные мысли». Бывший врач «Торпедо» Владимир Аловский, работавший в команде в 2013 году, отрицает использование допинга.

По информации Sports.ru, если вина спортсменов будет доказана, им грозит дисквалификация на четыре года.

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на четыре года отстранило Россию от Олимпиад и чемпионатов мира из-за манипуляций с допинг-пробами в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражв Лозанне сократил срок отстранения России до 16 декабря 2022 года. До этого российские спортсмены могут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе.