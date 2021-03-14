Полиция Лондона начала расследование в отношении жены Башара Асада. Ее подозревают в подстрекательстве к терроризму

Полиция Лондона начала предварительное расследование в отношении жены президента Сирии Башара Асада — Асмы Асад, пишет The Independent со ссылкой на The Sunday Times.

Расследование было начато по обращению группы адвокатов Guernica 37. Юристы направили в контртеррористическое управление полиции документы, подтверждающие, по их мнению, что Асма Асад, будучи супругой президента и, таким образом, одной из влиятельных персон в Сирии, «подстрекала к терроризму».

Полиции предстоит исследовать документы и решить, продолжать ли расследование в отношении Асмы Асад на другом уровне.

У Асмы Асад, родившейся и жившей в Лондоне до замужества, гражданства Сирии и Великобритании. В случае признания виновной в подстрекательстве к терроризму ей грозит лишение британского гражданства. Однако адвокаты из Guernica 37 подчеркивают, что считают своей первоочередной задачей добиться того, чтобы Асму Асад судили по британским законам, а не просто лишили паспорта.

15 марта исполнится 10 лет с момента начала в Сирии гражданской войны. К началу 2015 года в Сирии, по данным ООН, погибли не менее 220 тысяч человек. Несколько миллионов человек стали беженцами. С 2015 года в Сирии размещена группа российских войск. Часть Сирии несколько лет контролировала террористическая организация «Исламское государство», для борьбы с которой была сформирована международная коалиция во главе с США. Также операции на территории Сирии, в первую очередь в приграничных районах, активно проводили турецкие военные.