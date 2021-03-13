Замглавы правительства Ставрополья задержали за получение взяток на 63 миллиона рублей. Его поймали в аэропорту при попытке бежать

В Ставрополе задержан заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарев. Об этом сообщает региональное управление СК.

По версии следствия, Золотарев в 2017-2019 годах трижды получал взятки от коммерческой организации, обещая в обмен обеспечить заключение с ней контрактов на строительство больниц. Общая сумма взяток составила 63 миллиона рублей — 2,5 миллиона в 2017-м, 15 миллионов в 2018-м и 45 миллионов в 2019 году.

Как отмечает СК, при получении взяток чиновник действовал вместе с первым заместителем министра строительства Ставрополья Алексеем Когарлыцким. Местонахождение Когарлыцкого ведомство не уточняет.

Уголовное дело в отношении Золотарева расследуется по статье о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

В СК подчеркнули, что Золотарев был задержан в аэропорту при попытке скрыться.

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