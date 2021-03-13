Власти Москвы решили не убирать городскую новогоднюю иллюминацию до апреля

Иллюминация, установленная в Москве к Новому году, останется на улицах и площадях города до 1 апреля. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Обычно световые украшения оставляем до марта, так как зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы. В этом году по решению мэра Москвы работу этих конструкций продлили до 1 апреля.

Чиновник отметил, что часть новогодних конструкций, в том числе почти тысяча елок, уже была убрана с улиц. Сейчас там остались световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды и световые элементы на фонарях. После 1 апреля их начнут демонтировать и отправят на специальные склады, где они будут храниться до конца года.

В условиях пандемии коронавируса на празднование начала 2021 года власти Москвы потратили лишь 366 миллионов рублей — почти в три раза меньше, чем за год и за два года до этого.

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