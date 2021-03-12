The Bell: «Яндекс» после срыва покупки «Тинькофф» приобретет небольшой банк у генерального директора «Связного»

Компания «Яндекс» ведет переговоры о покупке небольшого банка «Акрополь», который принадлежит генеральному директору группы «Связной» Евгению Давыдовичу. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на четыре источника на платежном и банковском рынке.

Сделка, по данным издания, уже находится на одном из завершающих этапов. Договор купли-продажи может быть подписан в ближайшие несколько дней. Сумму сделки The Bell не приводит.

Активы «Акрополя» составляют 1,24 миллиарда рублей. В рейтинге крупнейших банков «Интерфакс-100» он занимает 323-ю строчку.

В сентябре 2020 года «Яндекс» достиг принципиального соглашения о покупке банка «Тинькофф». Менее чем через месяц после этого сообщения стороны заявили, что сделка сорвалась.