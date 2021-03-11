Минфин предсказал пополнение Фонда национального благосостояния на 2 триллиона рублей. Счетная палата говорит, что денег на это нет

по итогам 2021 года может быть пополнен более чем на 2 триллиона рублей. Такую оценку дало министерство финансов России.

В ведомстве подчеркнули, что при сохранении текущих цен на нефть и курса рубля дополнительные нефтегазовые доходы бюджета превысят 2 триллиона — и тогда их перечислят в ФНБ.

Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, отметил, что сейчас цены на нефть растут, из-за чего дополнительные поступления в ФНБ могут составить 2,5 триллиона рублей.

10 марта Счетная палата по итогам мониторинга использования ФНБ за прошедший год представила противоположную оценку: по расчетам ведомства, пополнения фонда в 2021 году не ожидается из-за недополученных в 2020 году нефтегазовых доходов.

В 2020 году средняя цена российской нефти Urals составила 41,73 доллара за баррель. Это стало самым низким значением за последние 16 лет.