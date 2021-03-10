«Мы не удаляли». Facebook ответил на требование Роскомнадзора вернуть заблокированные статьи российских СМИ

Социальная сеть Facebook заявила, что не удаляла из аккаунтов ряда российских изданий сообщения, доступ к которым ранее потребовал восстановить Роскомнадзор. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на представителя компании Facebook.

«Мы не удаляли ни один из упомянутых типов контента с нашей платформы», — сказали в компании.

7 марта Роскомнадзор потребовал, чтобы Facebook восстановил доступ к информации, которую в феврале опубликовали в аккаунтах изданий РБК, ТАСС и «Взгляд». Речь шла о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы «МКУ». Как уточнял РБК, Facebook ограничил доступ к сообщениям, основываясь на выводах украинской фактчекинговой платформы StopFake.

«Интерфакс» уточнил, что Facebook не удаляет контент, помеченный независимой фактчекинговой организацией как «ложный», а лишь понижает его в выдаче.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя блокировку сообщений российских СМИ в Facebook, заявил о необходимости новых законов, направленных на «защиту цифрового суверенитета». По словам Володина, депутаты предложат законопроекты, «которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ».