Норвежский лыжник Клебо победил в масс-старте на чемпионате мира, сломав палку россиянину Большунову. Но затем его дисквалифицировали

Лыжника сборной Норвегии Йоханесса Клебо дисквалифицировали по итогам масс-старта на 50 километров, состоявшегося 7 марта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

На финальной прямой в гонке лидировал российский лыжник Александр Большунов. Однако после столкновения с Клебо россиянин сломал палку, в результате придя к финишу третьим, пропустив вперед еще одного норвежца Эмиля Иверсена. По окончании гонки Большунов не смог сдержать слез.

Сборная России подала протест на результаты гонки — он был удовлетворен. Норвегия попыталась обжаловать это решение, но ее протест отклонили.

В итоге Клебо лишился золота, первое место занял Иверсен, а второе — Большунов.

Как отмечает Sports.ru, Большунов стал лучшим по числу завоеванных медалей на чемпионате мира 2021 года по лыжным гонкам в Оберстдорфе. На его счету четыре медали — золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, а также бронза в командном спринте. На втором месте идет Клебо — у него три золота.