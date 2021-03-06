Основатели сети магазинов Fix Price стали миллиардерами после выхода компании на IPO

Совладельцы сети магазинов фиксированных низких цен Fix Price Артем Хачатрян и Сергей Ломакин стали долларовыми миллиардерами после выхода компании на IPO (первичное публичное размещение акций). Об этом свидетельствуют подсчеты Forbes.

Журнал оценил состояние каждого из них в 3,4 миллиарда долларов. Bloomberg написал о 3,6 миллиарда.

Fix Price разместила свои бумаги на Лондонской бирже по цене 9,75 доллара за штуку. Ломакину и Хачатряну до размещения принадлежало по 354 067 500 акций (41,66%) компаний, сейчас — по 301 151 876 акций (35,43%). Таким образом, в ходе IPO каждый из них продал по 52,9 миллиона акций, и заработал по 516 миллионов долларов, подсчитал Forbes.

Ранее сеть Fix Price, бумаги которой с 10 марта 2021 года начнут торговаться на Лондонской и Московской биржах, сообщила, что привлечет в ходе IPO 2 миллиарда долларов.

«Интерфакс» писал, что это крупнейшее IPO российской компании с 2010 года, когда «Русал» в рамках первичного публичного размещения акций привлек 2,24 миллиарда долларов.

Первые магазины сети Fix Price были открыты в 2007 году. Сейчас у компании 4279 магазинов в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Грузии и Латвии. Вначале весь ассортимент в Fix Price продавался по 30 рублей за товар, сейчас товары там стоят не дороже 250 рублей.

Артем Хачатрян и Сергей Ломакин в 1998 году стали сооснователями сети дискаунтеров «Копейка» (сейчас эти магазины известны под брендом «Пятерочка»). В 2007 году они продали свою долю корпорации «Уралсиб» за 220 миллионов долларов. Также Хачатрян и Ломакин инвестировали в сети «Модис» и «ЦентрОбувь».

В мае 2020 года Forbes писал, что в России больше 100 долларовых миллиардеров.