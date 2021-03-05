В управлении уголовного розыска в Пензе пропали записи с камер наблюдения после того, как один из задержанных пожаловался на пытки

В Пензе пропали записи с камер видеонаблюдения, установленных в здании управления уголовного розыска. СК собирался использовать их для расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий полицейскими. Дело завели по жалобе задержанного Виталия Вьюнова, который рассказал о пытках в полиции.

Об исчезновении записей с камер наблюдения сообщил изданию «7×7» адвокат Александр Федулов, представляющий интересы Вьюнова. Федулов предположил, что они были уничтожены. «Сейчас будет решаться вопрос о проведении экспертизы с возможностью восстановления видеозаписей», — добавил адвокат.

Федулов рассказал, что Вьюнова задержали 25 февраля дома, где он находился с малолетним сыном. Мужчину заподозрили в вымогательстве и отвезли в управление уголовного розыска МВД. Вьюнов рассказал адвокату, что полицейские избивали его в течение нескольких часов.

По словам Федулова, к Вьюнову применяли «стандартные пытки», в том числе пытку «ласточкой», когда задержанному связывают или сковывают наручниками за спиной руки и ноги. «Потом надели на голову шапку, начали пинать ногами по голове, снимали штаны, угрожали изнасилованием резиновой дубинкой», — рассказал Федулов. Он добавил, что от Вьюнова не требовали признательных показаний, а «просто издевались» над ним.

Адвокат рассказал, как силовики в Пензе избили Виталия Вьюнова semnasem

После избиения Вьюнова отвезли в управление МВД по Пензенской области, куда ему вызвали скорую помощь. Сейчас он находится в следственном изоляторе, рассказал адвокат. 4 марта СК признал Вьюнова потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий.

МВД после задержания Вьюнова сообщало, что он оказал сопротивление полицейским, выпрыгнул из служебного автомобиля и попытался скрыться. Управление МВД и управление СК по Пензенской области не стали комментировать информацию об исчезновении записей с камер наблюдения в уголовном розыске.

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