В Москве на 15% подорожает эвакуация неправильно припаркованных автомобилей

С 5 апреля в Москве на 15% подорожает эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения, и их хранение на спецстоянке. Об этом сообщил московский департамент транспорта.

Новые тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, которая включает в себя реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов.

С 5 апреля перемещение на спецстоянку легкового автомобиля с двигателем мощностью 85-250 лошадиных сил обойдется владельцу в 4837 рублей при оплате до возврата машины и в 6450 рублей при оплате в течение 60 дней после возврата. Сейчас это стоит 4196 и 5595 рублей соответственно.