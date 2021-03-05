Благотворительные организации попросили Путина отменить требование отчитываться об иностранном финансировании жертвователей

Российские некоммерческие организации направили президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросили снять с них обязанность ежегодно отчитываться о пожертвованиях, поступивших от российских юрлиц, получающих деньги из иностранных источников.

Как сообщает «Коммерсант», обращение подготовила ассоциация социально-ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное собрание „Все вместе“», которая объединяет 57 НКО. Письмо Путину среди прочих подписали фонды «Подари жизнь», «Вера» «Старость в радость», «Адвита», «Живой», «Ковчег» и благотворительный фонд Константина Хабенского.

Авторы письма заявили, что требование сообщать иностранное финансирование благотворителей «практически невозможно», поскольку эта информация может представлять коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а благотворители могут отказаться раскрывать эти сведения.

В обращении сказано, что это требование ухудшает положение НКО и увеличивает их расходы, размер пожертвований сокращается, а благотворительные организации не могут в полном объеме оказывать помощь. НКО попросили Путина продлить срок моратория, введенный в отношении этого требования в 2018 году.

Министерство экономического развития, по данным «Коммерсанта», в феврале направило в Минюст письмо, в котором поддержало корректировку форм отчетности для НКО «с учетом реальной возможности некоммерческих организаций предоставлять необходимую информацию».

Минюст в 2018 году издал приказ, обязывающий некоммерческие организации отчитываться об иностранном финансировании благотворителей, но с тех пор два года действовал мораторий на это. На 2021 год мораторий не продлили, организации должны сдать отчетность до 15 апреля. Источник «Коммерсанта» в правительстве утверждает, что «в этом году еще идет процесс аналогичного согласования».