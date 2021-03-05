«Аэрофлот» на 10% увеличит топливный сбор на рейсах по России. Стоимость билетов вырастет как минимум на 150 рублей

«Аэрофлот» с 10 марта на 10% увеличит топливный сбор на собственных внутренних рейсах, а также на внутренних рейсах своих дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора». Лоукостер «Победа» повышение не затронет, сообщил Forbes. Эту информацию журналу подтвердил представитель «Аэрофлота».

Топливный сбор на внутрироссийские рейсы «Аэрофлота» и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года действительно будет увеличен на 10%.

Топливный сбор повысят для частичной компенсации затрат на горюче-смазочные материалы, добавил представитель «Аэрофлота».

После повышения сбора стоимость билетов эконом-класса вырастет на 150 рублей, комфорт-класса — на 225 рублей, бизнес-класса — на 300 рублей.

Увеличение сбора принесет «Аэрофлоту» не менее 8,5 миллиарда рублей в 2021 году, говорил собеседник Forbes в одной из авиакомпаний.

Топливный сбор входит в общую стоимость перелета и нередко выделяется при покупке билета отдельной строкой.

Сейчас топливный сбор для эконом-класса в «Аэрофлоте» составляет 1500 рублей, для комфорт-класса — 2250 рублей, для бизнес-класса — 3000 рублей. Раньше он был выше, но перевозчик снизил цену на 40% весной 2020 года.

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