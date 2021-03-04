ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Калининградской области «по мотивам ненависти к действующей власти»
Источник: Интерфакс
В Калининградской области задержан гражданин России, планировавший теракт на объекте энергетики «по мотивам ненависти к действующей власти». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, у задержанного изъяты самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению, компоненты для создания взрывчатки, а также «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти»
В ФСБ добавили, что подозреваемый также осуществлял вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности. По факту задержания возбуждено уголовное дело.