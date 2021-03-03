Главный редактор «Псковской губернии» подал в суд на Минюст из-за попадания в список «иностранных агентов»

Главный редактор издания «Псковская губерния» потребовал признать незаконным присвоенный ему статус СМИ — «иностранного агента». Соответствующий административный иск, ответчиком по которому выступает министерство юстиции РФ, подан в Псковский городской суд.

Камалягин «считает внесение его в список иностранных агентов недопустимым вмешательством в право свободно выражать свое мнение и распространять информацию в качестве профессионального журналиста», цитируют иск «Открытые медиа», ознакомившиеся с копией документа.

По мнению журналиста, реальной целью создания реестра «иностранных агентов» является «дискредитация честной независимой журналистики, гражданских активистов и прекращение их публичной активности, связанной в том числе с критикой публичной власти».

В конце 2019 года Госдума приняла закон, позволяющий включать в реестр СМИ — «иностранных агентов» физических лиц . Еще через год депутаты приняли закон, по которому «иноагентом» можно признавать любого человека, который «осуществляет политическую деятельность в интересах иностранного государства» или ведет целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ.

Минюст впервые включил в список «иноагентов» физических лиц в декабре 2020 года — ими стали правозащитник Лев Пономарев, журналисты «Радио Свобода» Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, петербургская художница и активистка Дарья Апахончич. Человек, включенный в реестр, обязан создать юридическое лицо для взаимодействия с Минюстом и маркировать свои материалы. За нарушение грозит административная ответственность.

1 марта Дарья Апахончич подала первый в России иск к Минюсту с требованием отменить решение о включении ее в список «иноагентов». Тогда же стало известно, что Апахончич, Камалягин и Маркелов создали юридическое лицо — ООО «Как бы инагент».