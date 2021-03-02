Власти Москвы пообещали до конца года внедрить на всех станциях метро оплату с помощью сканеров лица

До конца 2021 года на всех станциях метро в Москве планируется реализовать возможность бесконтактной оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц FacePay. Об этом сообщил замначальника метрополитена Андрей Кичигин.

По словам Кичигина, эта система будет работать как на кассах, так и непосредственно у турникетов. Сейчас она находится в стадии тестирования — участники испытаний успешно прошли через турникеты уже 2000 раз.

Схема работы автоматической оплаты проезда такова: видеокамера распознает человека по лицу, и если его биометрические данные есть у банка, выпустившего карту, то деньги списываются с нее, а турникет автоматически открывается.

О начале тестирования системы заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал в конце декабря. Он заявлял, что камеры распознают людей даже в том случае, если они носят медицинские маски.