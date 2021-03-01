Суды Москвы в начале 2021 года стали чаще отправлять под административный арест людей, задержанных на акциях протеста, чем это было после крупных протестов прошлых лет, сообщает «Проект», проанализировавший решения московских судов разных лет.

В своем издание сравнило решения московских судов, принятых после акций в поддержку Алексея Навального в январе и феврале, и решения, принятые после .

По данным «Проекта», в 2021 году в суды Москвы поступило 5716 административных дел против участников митингов, что в два с лишним раза больше, чем после акции 2019 года (2466 дел), и в шесть раз больше, чем в 2017 году (905 дел).

В этом году суды арестовывали каждого третьего задержанного, тогда как в 2017-м — только 9% задержанных, а в 2019-м — 5%. «Проект» нашел сведения о 3751 арестованном человеке в 2021 году, тогда как после акций прошлых лет под арест отправили 62 и 112 человек соответственно.

Кроме того, московские суды стали в два раза чаще рассматривать дела в отношении женщин — в этом году на них пришлось 15% от всех дел, тогда как в предыдущие годы приходилось 7-8%. Почти половину из 455 задержанных женщин (45%) стали отправлять под арест, раньше число арестованных женщин составляло 3,6-4,3%.

23 и 31 января в более чем 100 городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального, которого задержали сразу после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления ядом «Новичок». Также крупные протесты прошли в Москве и Петербурге 2 февраля, когда суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. На акциях по всей стране задержали не менее 11 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел.

По решению суда, Алексей Навальный должен провести в колонии два с половиной года. По данным СМИ и правозащитников, Навального этапировали в колонию № 2 в городе Покров Владимирской области.

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