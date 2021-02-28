В Астрахани на Адмиралтейской улице автомобиль Toyota Camry сбил на пешеходном переходе двух человек, а затем столкнулся с другой машиной.

Водитель автомобиля — мужчина 1994 года рождения «был частично без одежды и оказал сопротивление полиции», сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Источник «Интерфакса» уточняет, что на водителя пришлось надеть наручники. По данным собеседников агентств, у водителя были признаки алкогольного опьянения, от медицинского освидетельствования он отказался.

Baza утверждает, что за рулем Toyota Camry находился Артем Леванов — сын местного депутата от партии «Единая Россия». Mash сообщает, что Toyota Camry, участвовавшая в ДТП, зарегистрирована на Леванова, но не уточняет, находился ли он сам за рулем.

Депутат по фамилии Леванов входил в состав думы Астраханской области пятого созыва (2011-2016 годы). В областном парламенте Леванов, возглавляющий строительную компанию, представлял «Единую Россию».

Пострадавшие пешеходы — женщина 1983 года рождения и мужчина 1977 года рождения — госпитализированы. В больницу также доставлен и водитель автомобиля Hyundai Solaris. Его машину после столкновения с Toyota Camry отбросило на опору линии электропередач. По данным «Лайфа», пострадавшие пешеходы — военный прокурор Казбек Кудаев и его супруга.