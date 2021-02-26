В захваченный сторонниками игумена Сергия монастырь пришел ОМОН. Там искали келейника, подозреваемого в трех убийствах

Сотрудники ОМОНа в ночь на 26 февраля пришли с обысками в Среднеуральский женский монастырь, который удерживают сторонники лишенного сана .

Источник ТАСС в силовых структурах региона сообщил, что сотрудники искали келейника Силуана, подозреваемого в убийстве трех человек в 1999 году.

Искали келейника Силуана, который мог оказаться Андреем Кузнецовым, подозреваемым в убийстве трех человек. Он скрывается много лет и несколько раз менял имя. Уголовное дело об убийстве возбуждено зимой 1999 года. Сообщники Кузнецова были приговорены к реальному лишению свободы в 2001 году.

По итогам следственных действий в монастыра Силуана найти не удалось. Как отмечает E1.ru, Силуан был одним из ближайших помощников Сергия.

В конце декабря сотрудники правоохранительных органов уже проводили обыски в монастыре. Тогда был задержан сам бывший схиигумен Сергий, после чего его доставили в Москву. Сергию предъявили обвинения в склонении к самоубийству (часть 3 статьи 110.1 УК РФ), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 3 статьи 148) и самоуправстве (статья 330); суд арестовал его на два месяца.

Как ОМОН приходил в монастырь в прошлый раз

Бывшего схиигумена Сергия задержали, взяв штурмом уральский монастырь. Его обвинили в склонении детей к самоубийству. Главное

Как ОМОН приходил в монастырь в прошлый раз

Бывшего схиигумена Сергия задержали, взяв штурмом уральский монастырь. Его обвинили в склонении детей к самоубийству. Главное