В Ярославле задержали двух сотрудников колонии после публикации видео с пытками заключенных, один из которых умер

Следователи задержали двух действующих сотрудников ярославской колонии № 1 после того, как «Новая газета» опубликовала видеозаписи с пытками двух заключенных. Об этом в телеграм-канале сообщает .

Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина сказала «МБХ медиа», что задержанным, скорее всего, вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. 27 февраля Заволжский суд Ярославля выберет сотрудникам ФСИН меру пресечения.

В Следственном комитете, который расследует уголовное дело о пытках в колонии, пока это не комментировали.

23 февраля «Новая газета» опубликовала два видео с пытками в колонии № 1, которые записали в 2016 и 2017 годах. В обоих случаях сотрудники ФСИН избивали дубинками полуобнаженных заключенных. Один из пострадавших, гражданин Грузии Важа Бочоришвили, спустя месяц после избиения умер в больнице. После публикации видео СК возбудил дело по статье о превышении должностных полномочий, а ФСИН начала проверку.

В ноябре 2020 года Заволжский районный суд Ярославля признал 11 сотрудников ИК-1 Ярославля виновными по делу о пытках заключенного Евгения Макарова, который, по данным правозащитников, получил 865 ударов по ногам, пяткам и спине. Сотрудников колонии приговорили к различным срокам заключения от трех лет до четырех лет и трех месяцев лишения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, шестерых из них освободили в зале суда. Суд оправдал по этому делу врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова.