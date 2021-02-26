Следователи ФСБ, вымогавшие у бывшего главы «Известий» взятку в биткоинах, приговорены к 9 и 12 годам тюрьмы

Бывшие следователи ФСБ Алексей Колбов и Сергей Белоусов признаны виновными в вымогательстве у экс-главы ФГУП «Издательство „Известия“» Эраста Галумова.

Колбову суд назначил наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Белоусов приговорен к 9 годам заключения также в колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил лишить Белоусова воинского звания «майор юстиции запаса», Колбова — звания «капитан юстиции запаса».

В материалах дела, сообщает «Интерфакс», говорится, что у подсудимых были изъяты 0,10 и 4,74 биткоина (около 16,5 миллиона рублей по курсу на момент написания новости). Криптовалюта конфискована.

Колбов и Белоусов были арестованы в апреле 2019 года. Тогда сообщалось, что они вымогали у родственников Галумова 65 миллионов рублей в биткоинах. В обмен на взятку они обещали добиться рассмотрения дела Галумова, обвинявшегося в махинациях при исполнении госконтрактов, в особом порядке и назначения ему условного наказания. Белоусов возглавлял следственную группу ФСБ по делу Галумова, а Колбов был его подчиненным.

На момент задержания Белоусов, как сообщалось, был действующим сотрудником ФСБ, а Колбов уволился со службы в конце 2018 года.

Эраст Галумов в ноябре 2020 года был приговорен к шести годам колонии общего режима.