Бывший глава МВД Ингушетии, один из лидеров протестов против новой границы с Чечней, задержан по делу о насилии против полицейских на митингах

Сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа, бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров задержан в Назрани по делу о насилии против представителей власти на несогласованных митингах, прошедших в Ингушетии в 2019 году. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Погорова задержали у него дома в Назрани, сообщил ранее 26 февраля адвокат Магомед Беков, общавшийся с родственниками задержанного.

Погорова обвиняют в организации применения насилия в отношении представителей власти. Ранее его заочно арестовали, с апреля 2019 года он находился в международном розыске.

Уголовное дело о применении насилия к представителям власти возбудили после акций протеста, прошедших в Магасе 26-27 марта 2019 года. Жители Ингушетии в ходе митингов потребовали отставки руководства Ингушетии из-за подписания соглашения о новой границе с Чечней. Митинги завершились столкновениями с силовиками. По данным СК, пострадали более 60 сотрудников правоохранительных органов.

Всего с начала расследования дела, возбужденного после акций протеста, следователи задержали 47 человек, в отношении 33 из них суды вынесли обвинительные приговоры, заявили в СК.