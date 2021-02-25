Дочь писателя Амоса Оза рассказала, что отец издевался над ней в детстве. Ее родственники заявили, что «знали другого Амоса»

Детская писательница и режиссер-документалист Галия Оз — средняя дочь израильского писателя Амоса Оза — обвинила отца в физическом и эмоциональном насилии в своей книге мемуаров «Что-то замаскированное под любовь», которая вышла в Израиле 21 февраля. Об этом сообщили местные издания «Гаарец» и The Jerusalem Post.

«В детстве отец бил, проклинал и унижал меня. Насилие было творческим: он вытаскивал меня из дома и выбрасывал на улицу. Он назвал меня мусором. Это была не просто мимолетная потеря контроля или пощечина время от времени, а рутинное садистское насилие. Моим преступлением была я сама, поэтому наказанию не было конца. Ему нужно было убедиться, что я сломаюсь», — цитировал фрагмент из книги The Jerusalem Post.

Писатель Иегуда Атлас, друг Галии Оз, заявил радиостанции «Галей Цахал», что она и раньше рассказывала ему, как с ней обращался отец: «Я знал об этих историях. Нам, левым, трудно, Амос Оз был нашим золотым принцем, но кажется, даже у луны есть темная сторона».

Старшая дочь Амоса Оза, историк Фания Оз-Зальцбергер опубликовала в твиттере заявление от своего имени, а также от имени своей матери и брата. В нем говорится, что они «всю жизнь знали совершенно другого Амоса, теплого и ласкового человека, глубоко и нежно любившего свою семью». «Боль Галии очевидна и разбивает сердце. Но мы помним иначе», — сказано в заявлении. Фания Оз-Зальцбергер добавила, что семь лет назад ее сестра разорвала связи с семьей, и отец до самой смерти пытался наладить с ней отношения.

Сын писателя Даниэль Оз написал в фейсбуке, что он помнит отца как лучшего человека в своей жизни, но сестра запомнила его как жестокого человека. «Я уверен, то есть, знаю, что в ее словах есть доля правды. Не стирайте ее. Но не стирайте и нас. У нас тоже есть голос, и он тоже исходит из глубины души», — заявил сын писателя.

Амос Оз наиболее известен своими романами «Мой Михаэль» (1967), «Совершенный мир» (1982), «Черный ящик» (1987), а также автобиографией «Повесть о любви и тьме» (2002), по которой был снят одноименный фильм с Натали Портман. Книги Амоса Оза переведены более чем на 35 языков. Писателя неоднократно называли претендентом на получение Нобелевской премии по литературе.

Амос Оз умер в 2018 году. Дочь Галия не пришла на его похороны, пишет The New York Times.