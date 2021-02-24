Актер Милош Бикович из самого кассового российского фильма стал гражданином России

Сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство. Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном 24 февраля на портале правовой информации.

Бикович родился в Белграде в 1988 году. Он служил в местных драматическом и национальном театрах.

В 2014 году он дебютировал в российском кино — в фильме «Солнечный удар» Никиты Михалкова. Затем снимался в картинах «Духless 2», «Балканский рубеж», сериалах «Отель Элеон», «Гранд» и «Отель Белград».

Также Бикович исполнил главные роли в сериале «Магомаев», фильмах «Лед» и «Холоп». Последний удерживает лидерство в списке самых кассовых российских фильмов в истории. Картина собрала в прокате более 3,2 миллиарда рублей.

В 2018 году Владимир Путин наградил Милоша Биковича медалью Пушкина за укрепление дружбы и сотрудничества между народами.