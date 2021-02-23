Директор Фонда борьбы с коррупцией ( ) Иван Жданов заявил в эфире «Эха Москвы», что не считает провалом решение Евросоюза не вводить санкции против российских олигархов из-за .

По олигархам, безусловно, это достаточно тяжелый переговорный процесс, потому что понятно, что любой олигарх, который попадет в список санкций, беспроблемно найдет там кучу юристов, которые подадут в какой-нибудь арбитраж в Люксембурге или где-либо еще и без особых проблем смогут эти санкции отыграть назад с кучей своих юристов. Поэтому тут, конечно, дела идут тяжелее, но я не вижу тут какого-то особого провала, потому что базовая вещь — те, кто нарушает права граждан Российской Федерации, какие-нибудь судьи, прокуроры, , безусловно входит в этот список, и . Это тоже уже первый шаг.

Эхо Москвы

22 февраля агентство Reuters сообщило, что санкции ЕС из-за преследования Навального затронут некоторых руководителей российских ведомств: это председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников, командующий Росгвардией Виктор Золотов и генпрокурор Игорь Краснов.

В тот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил информацию СМИ о том, что санкции ЕС пока не затронут российских бизнесменов. «Может быть, нам не нравятся олигархи, но если нет связи, которую мы можем доказать в суде, мы не можем использовать [санкции]» — сказал Боррель.

После задержания Алексея Навального его соратник Владимир Ашурков опубликовал список из восьми человек, против которых сам Навальный предложил ввести санкции. В список попали в том числе миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович. Представитель Абрамовича говорил, что для санкций нет оснований, представитель Усманова отказался это комментировать.