ВЦИОМ в преддверии праздника 23 Февраля спросил у жителей России, кого из знаменитых соотечественников они считают настоящими мужчинами.

Чаще других россияне называли фамилию президента Владимира Путина и недавно умершего актера Василия Ланового (по 9%). Третьим по популярности настоящим мужчиной оказался актер Константин Хабенский, которого назвали 6% опрошенных. Политиков Алексея Навального и Владимира Жириновского, министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, певцов Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Владимира Высоцкого среди прочих назвали по 2% респондентов.

При этом 45% опрошенных вообще затруднились с ответом на вопрос.

Среди качеств, наиболее ценных в мужчинах, 19% россиян назвали честность, 14% — надежность, 9% — справедливость, 7% — мужественность и смелость. По мнению россиян, настоящий мужчина должен заботиться о своей семье (18%) и быть защитником (8%).

Читайте также

Можно ли верить данным соцопросов? 10 карточек