В крупнейших банках России уменьшили вознаграждения топ-менеджерам

Из 15 крупнейших по размеру активов банков России почти все снизили объемы вознаграждения составу правления в 2020 году. Размер бонусов снизили от 5,7% в Сбербанке до 48% в Совкомбанке, сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на ежеквартальные отчеты по ценным бумагам, где компании отражают объемы вознаграждений.

Так, в ВТБ и Совкомбанке премии топ-менеджерам урезали на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В ФК «Открытие» объяснили снижение вознаграждения тем, что падение потребительского спроса и деловой активности сказались на выполнении ключевых показателей эффективности.

В Сбербанке правлению выплатили 5,9 миллиарда рублей вместо 6,3 миллиарда годом ранее, а обязательства по долгосрочному вознаграждению составили 3,7 миллиарда против 3,8 миллиарда годом ранее.

Среди крупнейших банков в двух компаниях — Россельхозбанке и Альфа-банке — выплаты правлению, наоборот, выросли на 26,5% и 7,5% соответственно. Промсвязьбанк стал единственным банком из топ-10, который не раскрыл данные о доходах и численности правления.