Полиция отчиталась о поимке банды, 20 лет совершавшей убийства в Подмосковье

В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали восьмерых участников группировки, подозреваемых в серии убийств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Задержанные (их возраст — от 32 до 58 лет) были вооружены. В ходе обысков у них изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку. Суд уже санкционировал их арест.

По данным следствия, задержанные причастны к десяти убийствам, совершенных в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, а также в Костромской и Ярославской областях с 2000 по 2019 год.

Дело расследуется по статье о бандитизме (статья 209 УК РФ). Помимо этого, отдельным участникам группировки предъявлены обвинения в создании, руководстве и участии в банде, убийстве и незаконном обороте оружия. В общей сложности в банде, по данным полиции, было как минимум 12 участников.