Глава благотворительного фонда рассказала об издевательствах над детьми в реабилитационном центре под Оренбургом. СК возбудил дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обращения главы благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анны Межовой об издевательствах над детьми в реабилитационном центре «Радуга» в Бузулуке Оренбургской области.

Об издевательствах Межова написала в фейсбуке 18 февраля. Она сослалась на приемную мать, которая взяла под опеку одного из находившихся в центре детей.

Мальчик, сообщила Межова, рассказал психологам, что его и других детей постоянно избивали, «в том числе до крови» старшие воспитанники, которых оставляли следить за порядком. В частности, ребенка били за то, что он открыл глаза, когда все должны были спать. Избиениям подвергались в том числе девочки и самые маленькие дети. Воспитатели тоже били детей. По словам ребенка, детей также запирали в кладовке и не разрешали им ходить в туалет вне расписания.

В управлении СК по Оренбургской области подтвердили, что получили заявление Межовой еще 9 февраля и начали проверку. 20 февраля ведомство возбудило уголовное дело по статьям о халатности и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.