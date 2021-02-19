В Красноярске в машину спикера совета депутатов бросили зажженный фейерверк

Утром 19 февраля в Красноярске неизвестный мужчина бросил зажженный фейерверк в автомобиль спикера городского совета депутатов Наталии Фирюлиной на парковке у .

В краевом МВД сообщили, что в машину Фирюлиной «бросили зажженное пиротехническое изделие», никто не пострадал. Источник NGS24.RU в то же время сказал, что злоумышленник ждал на площади у мэрии, а, когда спикер горсовета приехала, «он выстрелил из фейерверка или кинул красную дымовую шашку», после чего убежал. Собеседник издания подчеркнул, что преступник не попал в машину.

Телеграм-канал «Борус» сообщил, что молодой мужчина, на вид 20 лет, за минуту до приезда машины спикера горсовета воткнул фейерверк в клумбу на площади у мэрии, поджег его и скрылся. Неназванный источник «Интерфакса» при этом утверждает, что атака не была направлена на Фирюлину. «Какой-то парень подошел к администрации, воткнул этот фейерверк, и в этот момент Фирюлина подъехала. То есть, это не была целенаправленно на нее атака, но просто все совпало», — сказал источник.

Сама Фирюлина сообщила «Тайге.инфо», что в момент происшествия сидела на пассажирском сиденье автомобиля. Когда спикер собралась выйти из машины, рядом разорвался «снаряд» и посыпались искры. Она отметила, что фейерверк попал в бордюр, а не в машину.

После происшествия на место приехали полицейские и сотрудники ФСБ.

70-летняя Наталия Фирюлина с 2008 года работает депутатом городского совета депутатов Красноярска от «Единой России». В 2018 году она стала председателем городского парламента.