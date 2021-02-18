«Жемчужный прапорщик» получил полтора года условно за избиение коллеги. Это уже его третий условный срок

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к полутора годам условного срока Вадима Бойко, известного как «жемчужный прапорщик», по статье о насилии в отношении полицейского.

Как следует из материалов дела, Бойко в сентябре 2020 года ударил в лицо помощника оперативного дежурного в отделе полиции по Красногвардейскому району, «причинив боль и телесное повреждение в виде кровоподтека в области нижней челюсти слева».

В момент преступления Бойко был нетрезв. На суде он признал вину и принес извинения потерпевшему.

Бойко получил известность при разгоне протестного митинга в Санкт-Петербурге в 2010 году — он обзывал митингующих «хорьками», а также бил дубинкой по голове и таскал за волосы одного из них. Прозвище «жемчужный» он получил из-за браслета на руке.

За превышение должностных полномочий во время того митинга Бойко в 2011 году получил 3,5 года условно. Еще через два года он стал фигурантом дела о хулиганстве из-за стрельбы в кафе — и впоследствии получил три года условного срока.