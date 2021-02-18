Законопроект об отмене наказаний за некоторые нарушения на митингах вернули автору. Из-за отсутствия отзыва правительства

Комитет по законодательству вернул депутату от «Единой России» Андрею Барышеву внесенный им законопроект об отмене ответственности за некоторые нарушения на митингах.

По словам главы комитета Павла Крашенинникова, это сделано потому, что в законопроекте отсутствует обязательный отзыв правительства.

Мы политическую составляющую не хотим трогать, но законопроект с правовой точки зрения вообще не внесен. У нас есть специальная статья в регламенте и в законе о введении в действие КоАП. Отсутствует обязательный отзыв правительства, мы его даже принимать не имеем права, поэтому мы его просто возвращаем автору.

Законопроект был внесен Барышевым 15 февраля. В нем он предлагал исключить из КоАП норму, которая вводит ответственность для участника митинга за нарушение правил его проведения. Помимо этого, он предлагал отказаться от статьи, которая фактически позволяет приравнивать к митингам любые собрания граждан в общественных местах.

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