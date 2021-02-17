В интернет-банке «Тинькофф» произошел крупный сбой

Днем 17 февраля клиенты банка «Тинькофф» начали массово испытывать сложности при использовании мобильного приложения.

Трудности со входом, по данным сайта Downdetector, начались около 15 часов по московскому времени. Некоторые пользователи не могут войти в систему, некоторые не видят информации по картам и счетам.

Редактору «Медузы» сначала вообще не удалось войти в приложение; со второй попытки оно приняло пароль, после чего перестало отвечать. В приложение «Тинькофф Инвестиции» войти также не удалось.

В комментарии «Интерфаксу» в банке подтвердили наличие проблем, отметив, что они наблюдаются у нескольких тысяч клиентов.

Есть проблемы со входом в мобильное приложение, ситуация, по последним данным, затронула несколько тысяч человек, чиним, планируем все исправить в самое ближайшее время.