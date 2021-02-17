«Коммерсант»: Роман Абрамович займется гостиничным бизнесом в Геленджике

Бизнесмен Роман Абрамович зарегистрировал компании в Геленджике и Карелии, которые займутся развитием гостиничных объектов, пишет «Коммерсант».

По данным , в начале февраля миллиардер учредил два новых юридических лица — «УК „Юг Эстейт“» и ООО «УК „Норд Эстейт“». Основной их вид деятельности — управление недвижимостью.

Источники издания на рынке недвижимости утверждают, что Абрамович активно интересовался созданием в Геленджике люксового гостиничного актива с виноградником — в том числе собирался купить компанию «Шато де Талю», которая контролируется супругой бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

В Карелии компания Абрамовича приобрела участок на берегу Ладожского озера, рассказали газете консультанты на рынке недвижимости. Там планируется строительство дома для собственных нужд бизнесмена, а также высококлассного рекреационного комплекса, который будет работать как база отдыха.

В компании Millhouse, управляющей активами Абрамовича, на запрос «Коммерсанта» не ответили.