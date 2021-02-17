Россия отказала в визе кандидату на должность главы представительства NASA при посольстве США в РФ, сообщает Reuters. Имя получившего отказ в визе не сообщается. Национальное аэрокосмическое агентство США пока от комментариев воздержалось.

РИА Новости в январе со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли сообщало, что кандидату на должность главы представительства NASA в РФ отказали в российской визе после того, как США не дали визы нескольким российским дипломатам.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости, вышедшем 17 февраля, подтвердил, что отказ в выдаче визы представителю NASA был «ответным шагом». Рябков отметил, что решение может быть пересмотрено, Россия «настроена на продление двустороннего соглашения о сотрудничестве в космосе».

В конце 2020 года газета The Washinghton Post написала, что американские технические специалисты не могут приехать в РФ для работы в диппредставительствах США из-за проблем с оформлением российских виз. Посольство РФ в Вашингтоне в ответ на это заявило, что именно США начали «визовую войну».